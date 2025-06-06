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Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин

Путин: младенческая смертность снизилась до нового исторического минимума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин.

«По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.