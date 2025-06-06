Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин

«По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.