Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего

«В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути — это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, наших институтов развития, общественных объединений на достижение национальных целей развития», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.