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Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего

Путин назвал новые нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути — это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, наших институтов развития, общественных объединений на достижение национальных целей развития», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.