В Китае показали первое фото, сделанное межпланетной станцией «Тяньвэнь-2»

На этом миссия китайского аппарата не закончится. Предполагается, что у Земли «Тяньвэнь-2» совершит гравитационный маневр и полетит дальше, чтобы около 2035 года сблизиться с кометой 311P/PANSTARRS и выйти на ее орбиту. Это небесное тело, находящееся в главном поясе астероидов, представляет большой интерес для астрономов, так как одновременно проявляет свойства кометы и астероида. Ожидается, что «Тяньвэнь-2» проведет наблюдения 311P/PANSTARRS при помощи камер, спектрометров и других научных инструментов.