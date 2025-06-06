В Китае показали первое фото, сделанное межпланетной станцией «Тяньвэнь-2»

Китайская автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-2» (Tianwen-2), запущенная в конце мая при помощи ракеты-носителя Long March 3B, работает исправно. Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA), приложив к публикации присланное аппаратом фото.
Как уточнили в CNSA, по состоянию на утро 6 июня зонд «Тяньвэнь-2» находился на расстоянии свыше 3 млн километров от Земли. На первом опубликованном ведомством снимке видна одна из круглых солнечных панелей аппарата, которая была развернута вскоре после запуска.
План миссии «Тяньвэнь-2»
В рамках длительной миссии китайскому зонду предстоит отправиться к небольшому околоземному астероиду Камоалева (2016 HO3), который представляет собой квазиспутник Земли. План предусматривает, что станция «Тяньвэнь-2» приблизится к астероиду и с помощью разных методов, включая возможную посадку на поверхность небесного тела, соберет образцы породы Камоалева. Затем зонд полетит обратно к Земле, чтобы сбросить капсулу с этими образцами.
Изучение фрагментов Камоалева должно помочь установить происхождение астероида. Предположительно, он может представлять собой кусочек Луны, выброшенный в космос в результате ее столкновения с каким-то крупным объектом. Благодаря миссии «Тяньвэнь-2» ученые рассчитывают расширить свои представления об эволюции Солнечной системы и получить дополнительные знания в области защиты Земли от космических угроз.
На этом миссия китайского аппарата не закончится. Предполагается, что у Земли «Тяньвэнь-2» совершит гравитационный маневр и полетит дальше, чтобы около 2035 года сблизиться с кометой 311P/PANSTARRS и выйти на ее орбиту. Это небесное тело, находящееся в главном поясе астероидов, представляет большой интерес для астрономов, так как одновременно проявляет свойства кометы и астероида. Ожидается, что «Тяньвэнь-2» проведет наблюдения 311P/PANSTARRS при помощи камер, спектрометров и других научных инструментов.
«Тяньвэнь-2» — второй аппарат программы «Тяньвэнь». Его предшественник («Тяньвэнь-1») доставил на Марс китайский ровер «Чжужун» в 2021 году, а межпланетная станция «Тяньвэнь-3», которую планируют запустить в 2028-м, должна высадиться на Красной планете, забрать образцы грунта и привезти их на Землю.