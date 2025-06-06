Бизнес-коучу Тлиашиновой грозит до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой, заочно арестованной по делу о неуплате налогов и легализации денег, грозит до семи лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
Санкция первой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, второй — до семи лет. В случае признания судом Тлиашиновой виновной ей назначат наказание путем частичного сложения наказаний.
В пятницу Тверской суд Москвы по ходатайству следствия избрал Тлиашиновой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции, либо задержания на территории РФ.
Тлиашинова, как сообщил в суде следователь, объявлена в межгосударственный розыск.