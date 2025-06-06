Бизнес-коучу Тлиашиновой грозит до семи лет лишения свободы

В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.