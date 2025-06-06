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Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов

Путин: важно не снижать планку амбициозных целей в рамках нацпроектов.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку.

Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование.

«От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели», — сказал Путин.