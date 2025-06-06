Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку.
Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование.
«От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели», — сказал Путин.