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Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке

Суд в Оренбурге арестовал замначальника управления Росгвардии по делу о взятке.

Источник: © РИА Новости

УФА, 6 июн — РИА Новости. Суд в Оренбурге арестовал заместителя начальника управления Росгвардии области по делу о получении взятки, сообщает СУСК РФ по региону.

«По ходатайству следственных органов арестован заместитель начальника управления Росгвардии по Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а”, “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — следует из релиза ведомства.

По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый получил лично и через посредника взятку на общую сумму 250 тысяч рублей от директора коммерческой структуры за действия в ее интересах, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Решение об аресте принимал Ленинский районный суд, в избрании мерой пресечения домашнего ареста обвиняемому было отказано.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.