Путин предложил оценить старт новых нацпроектов

«Уважаемые коллеги, мы проводим заседание нашего совета (по стратегическому развитию и нацпроектам — ред.) дважды в год. Как договаривались в прошлый раз, в декабре, сегодня мы оценим старт реализации новых национальных проектов, их первые текущие результаты», — сказал Путин во время совета в режиме видеоконференции.