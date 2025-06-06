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Путин предложил оценить старт новых нацпроектов

Путин предложил оценить старт новых нацпроектов и первые результаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию предложил оценить старт новых национальных проектов и их первые результаты.

«Уважаемые коллеги, мы проводим заседание нашего совета (по стратегическому развитию и нацпроектам — ред.) дважды в год. Как договаривались в прошлый раз, в декабре, сегодня мы оценим старт реализации новых национальных проектов, их первые текущие результаты», — сказал Путин во время совета в режиме видеоконференции.