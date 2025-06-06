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Путин рассказал об увеличении доли семей, получающих меры господдержки

Путин: доля семей, получающих государственную поддержку, приблизилась к 100%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства на детей проактивно, вплотную приблизилась к 100 процентам.

«Доли семей, которые получают меры поддержки на детей, что называется, проактивно, то есть без заполнения заявлений, подачи обращений и так далее, так вот эта доля уже вплотную приблизилась к 100%. Хотя даже на 2030 год ориентир был немного скромнее», — сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что с одной стороны, такие результаты радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, но с другой стороны, «уже сейчас нужно ставить новые цели», объективно оценивая возможности, «но при этом понимая, что мы можем достигать большего».