Путин рассказал об увеличении доли семей, получающих меры господдержки

«Доли семей, которые получают меры поддержки на детей, что называется, проактивно, то есть без заполнения заявлений, подачи обращений и так далее, так вот эта доля уже вплотную приблизилась к 100%. Хотя даже на 2030 год ориентир был немного скромнее», — сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.