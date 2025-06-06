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Во всех районах Перми обустроят контейнерные площадки по единому стандарту

В краевом центре действует муниципальная программа обустройства контейнерных площадок нового образца.

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В краевом центре действует муниципальная программа обустройства контейнерных площадок нового образца. По этой программе на установку таких площадок управляющим организациям предоставляется субсидия.

В этом году коммунальщики получат субсидии на обустройство трех десятков площадок. А в частном секторе города появится 172 контейнерных площадки.

В список обязательных требований к таким объектам входят твердое покрытие, ограждение, навес, площадка для крупногабаритных отходов. Все площадки города уже через три месяца должны соответствовать этим требованиям.