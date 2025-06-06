Последние машины с загрязненным песком вывезли из Ростовской области

Напомним, Юрий Слюсарь запретил завоз загрязненного песка из Краснодарского края в январе 2025 года. Тогда же часть уже доставленного груза накрыли гидроизоляционным материалом, не пропускающим отходы в экосистему. Вывозить песок с мазутом начали в конце мая.