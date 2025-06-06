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Последние машины с загрязненным песком вывезли из Ростовской области

1800 тонн песка с мазутом вывезли с полигона в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

Последние машины, загруженные песком с мазутом, выехали из Семикаракорского района Ростовской области. Об этом 6 июня в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Все 1800 тонн песка вернулись на Кубань. Как и планировали, работы выполнили в срок, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Донской глава поблагодарил жителей Семикаракорского района, обративших внимание на ситуацию с загрязненным песком.

Напомним, Юрий Слюсарь запретил завоз загрязненного песка из Краснодарского края в январе 2025 года. Тогда же часть уже доставленного груза накрыли гидроизоляционным материалом, не пропускающим отходы в экосистему. Вывозить песок с мазутом начали в конце мая.

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