Последние машины с загрязненным песком вывезли из Ростовской области

Последние машины, загруженные песком с мазутом, выехали из Семикаракорского района Ростовской области. Об этом 6 июня в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Все 1800 тонн песка вернулись на Кубань. Как и планировали, работы выполнили в срок, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Донской глава поблагодарил жителей Семикаракорского района, обративших внимание на ситуацию с загрязненным песком.
Напомним, Юрий Слюсарь запретил завоз загрязненного песка из Краснодарского края в январе 2025 года. Тогда же часть уже доставленного груза накрыли гидроизоляционным материалом, не пропускающим отходы в экосистему. Вывозить песок с мазутом начали в конце мая.
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