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Музей Воздушно-десантных войск торжественно открыли в Воронеже

В воронежском Парке Победы состоялось торжественное открытие музея Воздушно-десантных войск.

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Кадрами с места событий поделился губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Локация для создания музея была выбрана неслучайно: именно на территории Парка Победы 2 августа 1930 года впервые в истории СССР приземлился воздушный десант. Тогда и началась история ВДВ. Гусев подчеркнул:

Мы продолжаем чтить память об этом, укрепляя статус Воронежа как Родины ВДВ […] Убежден, что музей станет настоящим центром притяжения для жителей нашей области, других регионов и, конечно, для всех, кто связан с Воздушно-десантными войсками.

Экспозиция охватывает почти вековую историю ВДВ. Посетители могут увидеть уникальные артефакты, архивы времен Великой Отечественной войны и даже личные вещи Василия Маргелова — легендарного командующего войсками, советского генерала. Коллекция будет регулярно пополняться. Власти Воронежа планируют повышать интерес граждан к истории ВДВ, в музей будут активно зазывать молодежь.