Музей Воздушно-десантных войск торжественно открыли в Воронеже

Мы продолжаем чтить память об этом, укрепляя статус Воронежа как Родины ВДВ […] Убежден, что музей станет настоящим центром притяжения для жителей нашей области, других регионов и, конечно, для всех, кто связан с Воздушно-десантными войсками.