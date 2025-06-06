Музей Воздушно-десантных войск торжественно открыли в Воронеже

Кадрами с места событий поделился губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Локация для создания музея была выбрана неслучайно: именно на территории Парка Победы 2 августа 1930 года впервые в истории СССР приземлился воздушный десант. Тогда и началась история ВДВ. Гусев подчеркнул:
Мы продолжаем чтить память об этом, укрепляя статус Воронежа как Родины ВДВ […] Убежден, что музей станет настоящим центром притяжения для жителей нашей области, других регионов и, конечно, для всех, кто связан с Воздушно-десантными войсками.
Экспозиция охватывает почти вековую историю ВДВ. Посетители могут увидеть уникальные артефакты, архивы времен Великой Отечественной войны и даже личные вещи Василия Маргелова — легендарного командующего войсками, советского генерала. Коллекция будет регулярно пополняться. Власти Воронежа планируют повышать интерес граждан к истории ВДВ, в музей будут активно зазывать молодежь.