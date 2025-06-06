«Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты». Флот «Белавиа» пополнился новым для белорусской авиации Airbus A330−200

«Белавиа» получила новые для белорусской авиации Airbus A330−200, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Обретение нового типа воздушных судов даст возможность «Белавиа» выполнять дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты.
— Эти самолеты позволят летать дальше, — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
В компании отметили, что под новые Airbus пилоты, техники, бортпроводники и сотни сотрудников из других подразделений проходили обучение.
— Отточили навыки на практике. Не только в Беларуси, но и за рубежом, — прокомментировали в пресс-службе.
Также для новых самолетов настроены процессы техобслуживания, загрузки багажа, обслуживания на борту и т.д.
Получив новые самолеты, «Белавиа» откроет новые направления, в том числе белорусы смогут летать на популярные курорты Китая и на Сейшельские острова. Первый дальнемагистральный рейс будет запущен в ближайшее время.
Как уточнил, Чергинец всего авиакомпания приобрела три самолета при поддержке президента Беларуси, правительства и Министерства транспорта и коммуникаций, пишет БелТА. Сейчас получен первый самолет, а до конца появятся еще два.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, чтобы повысить эффективность контроля и надзора.
А еще власти предупредили белорусов о запрете купаться в 3400 озерах и реках, а также штрафах за это.