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«Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты». Флот «Белавиа» пополнился новым для белорусской авиации Airbus A330−200

Флот «Белавиа» пополнился новым для белорусской авиации Airbus A330−200.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» получила новые для белорусской авиации Airbus A330−200, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Обретение нового типа воздушных судов даст возможность «Белавиа» выполнять дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты.

— Эти самолеты позволят летать дальше, — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

В компании отметили, что под новые Airbus пилоты, техники, бортпроводники и сотни сотрудников из других подразделений проходили обучение.

— Отточили навыки на практике. Не только в Беларуси, но и за рубежом, — прокомментировали в пресс-службе.

Также для новых самолетов настроены процессы техобслуживания, загрузки багажа, обслуживания на борту и т.д.

Получив новые самолеты, «Белавиа» откроет новые направления, в том числе белорусы смогут летать на популярные курорты Китая и на Сейшельские острова. Первый дальнемагистральный рейс будет запущен в ближайшее время.

Как уточнил, Чергинец всего авиакомпания приобрела три самолета при поддержке президента Беларуси, правительства и Министерства транспорта и коммуникаций, пишет БелТА. Сейчас получен первый самолет, а до конца появятся еще два.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, чтобы повысить эффективность контроля и надзора.

А еще власти предупредили белорусов о запрете купаться в 3400 озерах и реках, а также штрафах за это.