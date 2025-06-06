В Москве пройдет свыше 50 бесплатных тренировок в Международный день йоги

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Свыше 50 бесплатных тренировок по йоге и растяжке пройдут в Москве 21 июня, в Международный день йоги, в рамках проекта «Спортивные выходные», сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента спорта.
«Двадцать первого июня, в Международный день йоги в Москве пройдет свыше 50 бесплатных тренировок по йоге и растяжке. В рамках проекта “Спортивные выходные”, организованном департаментом спорта города Москвы совместно с центрами госуслуг “Мои документы”, активности пройдут в каждом районе столицы», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в этот день занятия будут проходить на всех 54 площадках проекта. Начало — в 10.00 и в 12.00. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта или в любом центре госуслуг «Мои Документы». Запись открывается каждый четверг на предстоящие выходные.
«Занимаясь йогой на воздухе, ты можешь ощущать полный спектр эмоций. Ты видишь солнце, чувствуешь своё тело, заряжаешься энергией позитива. “Спортивные выходные” — это классный проект с большим количеством локаций. Это и парки, и фестивальные площадки — по всей Москве можно найти для себя подходящую площадку и тренировку. Приглашаю всех на занятия по йоге», — рассказала инструктор по йоге и растяжке, участница проекта «Спортивные выходные» Марина Потапенко, чьи слова приводят в пресс-службе.