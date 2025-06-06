В Москве пройдет свыше 50 бесплатных тренировок в Международный день йоги

«Занимаясь йогой на воздухе, ты можешь ощущать полный спектр эмоций. Ты видишь солнце, чувствуешь своё тело, заряжаешься энергией позитива. “Спортивные выходные” — это классный проект с большим количеством локаций. Это и парки, и фестивальные площадки — по всей Москве можно найти для себя подходящую площадку и тренировку. Приглашаю всех на занятия по йоге», — рассказала инструктор по йоге и растяжке, участница проекта «Спортивные выходные» Марина Потапенко, чьи слова приводят в пресс-службе.