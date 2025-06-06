Путин оценил итоги выполнения нацпроектов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Завершившиеся в 2024 году национальные проекты позволили добиться заметных улучшений в жизни России, сообщил президент России владимир Путин.
«По итогам предыдущих нацпроектов, даже с учетом непростых внешних условий, нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он напомнил, что в 2025 году стартовали новые национальные проекты.