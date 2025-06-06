Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин оценил итоги выполнения нацпроектов

Путин: завершившиеся нацпроекты помогли добиться заметных улучшений в жизни РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Завершившиеся в 2024 году национальные проекты позволили добиться заметных улучшений в жизни России, сообщил президент России владимир Путин.

«По итогам предыдущих нацпроектов, даже с учетом непростых внешних условий, нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что в 2025 году стартовали новые национальные проекты.