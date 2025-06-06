Путин оценил итоги выполнения нацпроектов

«По итогам предыдущих нацпроектов, даже с учетом непростых внешних условий, нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.