На выходных на Омскую область обрушатся заморозки

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о надвигающейся непогоде. В ночные часы 7 и 8 июня по северным районам области ожидаются заморозки на почве — в приземном слове температура может опуститься до 0…- 5 градусов.
Также в ночные часы опустятся туманы, днем, 7 июня, пройдут небольшие дожди, в отдельных местах — грозы. Ветер ожидается порывистый, до 13 м\с. Дневная температура составит + 22…+ 27 градусов, но на севере Омской области будет гораздо прохладнее — + 17.
В воскресенье, 8 июня, сильной жары синоптики не обещают — +18…+23 градуса. Вероятны ливневые дожди и грозы.