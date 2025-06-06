Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выходных на Омскую область обрушатся заморозки

На почве температура может опуститься до минус пяти градусов.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о надвигающейся непогоде. В ночные часы 7 и 8 июня по северным районам области ожидаются заморозки на почве — в приземном слове температура может опуститься до 0…- 5 градусов.

Также в ночные часы опустятся туманы, днем, 7 июня, пройдут небольшие дожди, в отдельных местах — грозы. Ветер ожидается порывистый, до 13 м\с. Дневная температура составит + 22…+ 27 градусов, но на севере Омской области будет гораздо прохладнее — + 17.

В воскресенье, 8 июня, сильной жары синоптики не обещают — +18…+23 градуса. Вероятны ливневые дожди и грозы.