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В Волгаре состоялось открытие нового детского стоматологического отделения

В Волгаре состоялось официальное открытие детского лечебно-профилактического отделения № 4 Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1.

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В Волгаре состоялось официальное открытие детского лечебно-профилактического отделения № 4 Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1. Новая поликлиника начала работу в 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Отделение оснащено современным оборудованием, поставленным за счет средств областного бюджета. Пациентам предоставляется весь спектр стоматологических услуг, включая терапию, хирургию и ортодонтию.

Помощь смогут получать около 8 тысяч детей из микрорайона Волгарь и соседних территорий. Рядом расположены две школы и пять детских садов.

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