Путин оценил значение Арктики для России

«Считаю возможным поддержать предложение министерства финансов и поговорить о выделении специального отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов в дальневосточных и арктических городах. Он должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие 6 лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. Просто нужно по программам посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона, стратегически важного для России», — сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.