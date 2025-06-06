Дело в антигене. Людей с какой группой крови больше других кусают комары

В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников затронул тему группы крови. Так, врач заявил, что похудеть на диете по группе крови нельзя. Ведь на деле групп крови гораздо больше, чем все предполагают. «У человека — 35 групп крови. Что такое группа крови? Это эритроцит, на котором находится определенный антиген, вызывающий на себя определенные антитела. Почему их много? Смотря, какой антиген брать, — берется тот антиген, который определяется одним геном или кластером генов», — пояснил Мясников.
Кроме привычных четырех групп, есть и другие варианты, и их много. Поэтому, чтобы пытаться худеть по группе крови, надо знать все нюансы.
Обсудили вопрос, правда ли, что у людей с первой группой крови реже бывают инфаркты и инсульты?
«Группа крови — это генетика, а значит, может влиять на болезнь. Группа крови — это проявление генетики, но не вашей личной, а родителей и даже местности. Насчет инфарктов и инсультов — не знаю. Но с первой группой крови чаще кусают комары, при этом они меньше болеют малярией. Они реже и легче болеют ковидом. И у них чаще может быть язва желудка. У второй группы крови чаще встречается рак желудка, а у третьей — рак поджелудочной», — отметил врач.
В течение жизни группа крови меняться не может, несмотря на устойчивое мнение. Часто это объясняют переливанием. Но на деле переливают человеку ту же самую группу крови, чтобы он не умер от несовместимости.
Группа крови также не всегда может совпадать с группой крови родителей. Доминантные признаки, пояснил Мясников, передаются 3 к 1. «Спокойно может донестись группа крови от дедушки и бабушки, группа крови может причудливо тасоваться», — подчеркнул медик.