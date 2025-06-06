Дело в антигене. Людей с какой группой крови больше других кусают комары

«Группа крови — это генетика, а значит, может влиять на болезнь. Группа крови — это проявление генетики, но не вашей личной, а родителей и даже местности. Насчет инфарктов и инсультов — не знаю. Но с первой группой крови чаще кусают комары, при этом они меньше болеют малярией. Они реже и легче болеют ковидом. И у них чаще может быть язва желудка. У второй группы крови чаще встречается рак желудка, а у третьей — рак поджелудочной», — отметил врач.