В Перми изменится расписание общественного транспорта

Ряд корректировок, основанных на обращениях пассажиров, произойдет с 9 июня. Для автобуса № 17 изменится время ряда отправлений. Автобусу № 12 добавлены отправления рано утром и поздно вечером по будням. У автобуса № 78 по будням появится дополнительный утренний рейс — в 5:40 от остановки «Кислотные дачи». Кроме того, по будням будет скорректирован ряд отправлений автобуса № 24 — для синхронизации с электропоездами.