В Перми изменится расписание общественного транспорта

Корректировки произойдут с 7 и 9 июня и коснутся девяти автобусов и одного трамвая. В числе изменений — введение дополнительных отправлений.
С 7 июня по выходным станет больше отправлений у автобусов № 20 и № 52, рассказали в городском дептрансе. А для автобуса № 14 изменится время некоторых рейсов в течение дня для выравнивания интервалов движения.
Ряд корректировок, основанных на обращениях пассажиров, произойдет с 9 июня. Для автобуса № 17 изменится время ряда отправлений. Автобусу № 12 добавлены отправления рано утром и поздно вечером по будням. У автобуса № 78 по будням появится дополнительный утренний рейс — в 5:40 от остановки «Кислотные дачи». Кроме того, по будням будет скорректирован ряд отправлений автобуса № 24 — для синхронизации с электропоездами.
С 9 июня трамвай № 11 будет делать больше рейсов и по будням, и по выходным, чтобы разгрузить дублирующие автобусные маршруты. Для автобуса № 28 корректируется расписание в течение всего дня по причине меняющейся дорожной обстановки.