На лето уже трудоустроили почти 1500 подростков Самарской области

В Самарской области служба занятости отчиталась о трудоустройстве около 1500 подростков, а ещё около 6 тысяч подали заявление и готовы приступить к работе. В общем, в этом году планируется устроить на работу 12 тысяч подростков.
В городе Кинель школьники уже приступили к выполнению временных работ. 28 учеников устроились подсобными рабочими в Дом молодежных организаций «Альянс молодых». Одиннадцатиклассница Арина Кильдибаева отметила, что работа помогает подросткам стать самостоятельнее и интересно провести время.
Руководство центра занятости следит за соблюдением трудового законодательства и правильностью организации рабочего процесса. Алёна Лазюк, исполняющая обязанности руководителя центра занятости Кинеля, подчеркнула важность социального обеспечения подростков.
Работодатели предоставляют подросткам занятость в сферах культуры, соцобслуживания, благоустройства и озеленения. Такая практика способствует воспитанию дисциплинированности и ответственности у молодых людей.
Специалисты центров занятости оказывают необходимую помощь подросткам в подборе подходящей временной работы.
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