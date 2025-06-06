Защита намерена обжаловать заочный арест Дмитрия Барыкина

Он напомнил, что уголовное дело, по которому сегодня рассматривалось ходатайство о мере пресечения, не имеет отношения к АО «Завод Красный Якорь» и не связано с исполнением Дмитрием Барыкиным обязанностей генерального директора предприятия. С чем связано дело, представитель защиты не уточнил.