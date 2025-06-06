В Омске фонтан зафонтанировал канализацией

Городской фонтан на улице Путилова возле детской городской поликлиники № 2 неожиданно неприятно удивил и маленьких пациентов, и прохожих — забил желтыми струями с характерным канализационным амбре. О ЧП сообщили очевидцы в паблике Омск Live «ВКонтакте», приложив фото и видео.
«Судя по запаху, это прорыв канализации», — написал автор поста.
Его поддержали другие авторы, сообщив, что тоже заметили и подозрительный цвет, и неприятный канализационный запах, при этом сам фонтан продолжал как ни в чем не бывало работать.
Инцидент прокомментировали в городском УДХБ. Как сообщили в ведомстве, вчера, 5 июня, неисправность устранили, а воду в фонтане заменили на свежую.