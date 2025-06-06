7 июня актрисе Татьяне Друбич исполняется 65 лет

Единственным официальным мужем Татьяны Друбич был режиссер Сергей Соловьев, с которым она познакомилась на съемках картины «Сто дней после детства». На момент встречи Друбич было 14, а Соловьеву почти 30. В 1983-м они поженились, а спустя год у пары родилась дочь Анна. Однако этот брак продлился недолго: в 1989 году Друбич и Соловьев развелись. По слухам, причиной разрыва стал роман актрисы с режиссером Иваном Дыховичным, у которого она годом ранее снималась в картине «Черных монах» (1988). Тем не менее, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения — Соловьев продолжал снимать Друбич в своих картинах, а в одном из интервью заявил, что их чувства друг к другу остались неизменными.