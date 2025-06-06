Гендиректором ФК «Ростов» назначили Игоря Гончарова

Генеральным директором ФК «Ростов» назначили Игоря Гончарова, это следует из информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Новый гендиректор якобы занял пост вместо Вадима Рыбакова (к слову, на сайте ФК «Ростов» информацию пока не обновили).
Сообщается, что ранее Игорь Гончаров занимал пост генерального директора в ФК «Чайка» из села Песчанокопского. Специалист — мастер спорта по мини-футболу, серебряный призер чемпионата России в составе «Норильского никеля».
Напомним, ФК «Ростов» по итогам сезона занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, а также вышел в Суперфинал Кубка России, где уступил московскому ЦСКА по пенальти.
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