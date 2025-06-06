В ТПП РФ отметили важность цифрового суверенитета для России

Когда-то казалось, что крупные суды смогут хоть как-то остановить эти компании. Но сейчас стало очевидно: их не пугают ни штрафы, ни запреты, ни общественное мнение. У Meta, например, на компенсации ушел уже не один миллиард долларов, но это никак не повлияло на саму модель их работы. Утекли данные — ну и что? Использовали чужие фото или тексты для обучения ИИ? Разберемся потом. Люди возмущаются, но продолжают пользоваться сервисами, потому что реальной альтернативы, особенно в Европе и других странах, во многих случаях нет. И корпорации это прекрасно понимают.