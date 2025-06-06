В Самаре вручили Почетные знаки за воспитание детей и самоотверженность

5 июня в Самаре глава города Иван Носков и председатель городской Думы Алексей Дегтев вручили Почетные знаки «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность». Награды получили пять многодетных семей и двое полицейских, спасших людей из горящего дома.
Почетными знаками за воспитание отмечены семьи Моховых, Плужниковых, Доладовых, Челноковых и Шакшиной. В них воспитываются от двух до семи детей с достижениями в учебе, спорте и творчестве.
Знаки «За самоотверженность» получили младший лейтенант Лилия Алтынбаева и сержант Александр Кокорин. Во время патрулирования они эвакуировали 8 человек из горящего дома.
За 10 лет в Самаре вручено 77 таких знаков. В 2025 году впервые к награде прилагается выплата — 100 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в преддверии Дня социального работника губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил региональные награды лучшим сотрудникам отрасли.
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