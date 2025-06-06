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ОМОН задержал белоруса на границе с Литвой с запрещенными предметами

На границе с Литвой белорус задержан за хранение запрещенных предметов.

Источник: Комсомольская правда

На границе с Литвой задержали белоруса, у которого при обыске нашли запрещенные предметы. Подробности сообщили в Государственном пограничном комитете.

Так, 5 июня в одном из населенных пунктов Вороновского района пограничники при поддержке ОМОНа задержали гражданина Беларуси. Во время обыска в хозпостройках нашли и изъяли беспилотник, пульт управления к нему, а также 8 аккумуляторных батарей, зарядную станцию и GPS-трекер.

Правоохранители устанавливают все факты противоправной деятельности злоумышленника.

А в Минске милиция задержала молодых супругов спустя полгода после свадьбы.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси: «Запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу».