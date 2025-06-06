ОМОН задержал белоруса на границе с Литвой с запрещенными предметами

Так, 5 июня в одном из населенных пунктов Вороновского района пограничники при поддержке ОМОНа задержали гражданина Беларуси. Во время обыска в хозпостройках нашли и изъяли беспилотник, пульт управления к нему, а также 8 аккумуляторных батарей, зарядную станцию и GPS-трекер.