Рецепт прибыльного кино: известный российский продюсер рассказал, как создавать успешные проекты в киноиндустрии

«У Самары большие шансы развиться в области кино. В регионе — привлекательные условия для кинопроизводства: уникальная архитектура, природные ландшафты. Мы уже снимали здесь и сейчас в работе несколько проектов конкретно под регион. И создание в Самарской области кинокомиссии помогает нам иметь простой “вход” в регион, а федеральным кинокомпаниям — предоставляет рибейты, — подчеркнула Наталия Клибанова. — Государство дает огромные возможности для нашей индустрии, такой поддержки государства, как у нас в стране, нет больше нигде в мире. Причем, как для начинающих, так и для состоявшихся специалистов».