Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов

«Шестого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. Б. Жемкова*, Р. П. Калганов* (псевдоним Рустам Солнцев* — ред.), О. Ю. Козловский*, Р. М. Кутаев*, А. С. Пивоваров*, Н. М. Секретарева*, В. Ю. Фицнер*, а также Д. В. Шедов*», — говорится в сообщении.