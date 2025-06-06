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Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов политика Андрея Пивоварова и шоумена Солнцева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Андрея Пивоварова*, шоумена Рустама Солнцева*, сообщается на сайте ведомства.

«Шестого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. Б. Жемкова*, Р. П. Калганов* (псевдоним Рустам Солнцев* — ред.), О. Ю. Козловский*, Р. М. Кутаев*, А. С. Пивоваров*, Н. М. Секретарева*, В. Ю. Фицнер*, а также Д. В. Шедов*», — говорится в сообщении.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.