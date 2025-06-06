Илон Маск намекнул на участие Трампа в вечеринках педофила Эпштейна

Ранее, в январе 2024 года, были опубликованы показания соратницы Эпштейна Гислейн Максвелл — в 2021 году она была осуждена за секс-торговлю и подготовку девушек-подростков к сексу с Эпштейном. В них названо имя британского принца Эндрю. В числе обнародованных документов были также показания Йоханны Сьоберг, одной из жертв Эпштейна и Максвелл. Она упомянула Билла Клинтона, Майкла Джексона и иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Фигурирует в ее показаниях и Дональд Трамп. По словам Сьоберг, Эпштейн упоминал его, когда погода не позволила его частному самолету приземлиться в Нью-Йорке (финансист решил лететь в Атлантик-Сити и посетить казино, принадлежащее будущему президенту США).