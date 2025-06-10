В День России в Москве пройдет ювелирная выставка «Душа России»

На выставке представят ювелирные коллекции, которые мастера создавали на основе мотивов русского авангарда, супрематизма и культурных образов Русского Севера. Также в экспозиции покажут изделия по мотивам сказок Павла Бажова, часы с мозаикой ручной работы, ювелирный сервиз и кузнечные работы из серии «Стальной Донбасс».