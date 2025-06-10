В День России в Москве пройдет ювелирная выставка «Душа России»

В День России, 12 июня, на самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360 на 89 этаже Москва-Сити откроется масштабная выставка «Душа России». Мероприятие организовано при поддержке ассоциации «Национальные ювелирные бренды России» и Межрегиональной ассоциации «Союз кузнецов и злато кузнецов России».
На выставке представят ювелирные коллекции, которые мастера создавали на основе мотивов русского авангарда, супрематизма и культурных образов Русского Севера. Также в экспозиции покажут изделия по мотивам сказок Павла Бажова, часы с мозаикой ручной работы, ювелирный сервиз и кузнечные работы из серии «Стальной Донбасс».
В PANORAMA360 мы культивируем любовь и уважение к родной земле, напоминаем, как важно поддерживать патриотическое духовное наследие и прославлять искусных мастеров.
В рамках мероприятия запланирована развлекательная программа. Гости услышат выступление фолк-группы «Кумушки-подружки», станут участниками мастер-класса по изготовлению российского флага, продегустируют продукцию с фабрик мороженого и много другое.
Выставка продлится с 9 по 22 июня. Торжественное открытие состоится 12 июня в 11:30.