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В Нижнем Новгороде запустили обслуживание в МФЦ без паспорта

Григоренко: в Нижнем Новгороде можно получить более 100 услуг в МФЦ без паспорта.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода теперь могут получить более 100 услуг в МФЦ без предъявления паспорта с помощью биометрии, это ускоряет время до 30%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на на Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025.

«В январе во время визита в Нижний Новгород договорились о запуске обслуживания в МФЦ без паспорта. Уже сегодня технология успешно внедрена. Более 100 услуг можно получить, просто подтвердив личность с помощью биометрии — от открытия бизнеса до оформления пособий для многодетных семей. Это не только удобно, но и ускоряет время обслуживания заявителя на 20−30%», — сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата.

Отмечается, что сейчас новый способ обслуживания доступен в двух МФЦ областной столицы. В дальнейшем услуга будет масштабирована на другие центры региона.

Так, чтобы получить услуги без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.

Ранее аналогичный сервис был запущен в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях.

Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением современных технологий.