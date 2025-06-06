Первые жертвы от укусов клещей в этом году: что такое риккетсиоз и как он убивает

В России зарегистрированы первые смертельные случаи от укусов клещей в 2025 году. Двое жителей Новосибирска умерли после заражения клещевым энцефалитом и риккетсиозом. Вторая болезнь считается довольно редкой, но очень опасной. Что такое клещевой риккетсиоз, какие у него симптомы и как он приводит к летальному исходу, «Вечерняя Москва» узнала у инфекциониста Елены Мескиной.
Она отметила, что для России заболевание клещевым риккетсиозом — довольно редкий случай. Куда шире эта инфекция распространена в Соединенных Штатах.
— Риккетсиоз вызывают бактерии риккетсии, которые являются простейшими. Но структура у них более сложная, чем у вируса. Мелкие бактерии вызывают заболевание, похожее на тиф, — объяснила эксперт.
К симптомам заражения клещевым риккетсиозом относятся:
лихорадка;общее недомогание;озноб;сыпь;поражение внутренних органов.
— Поражены могут быть все органы. В результате этого заболевание протекает довольно тяжело, — подчеркнула инфекционист. — Риккетсиоз может привести к летальному исходу при тяжелом течении болезни и поражении внутренних органов. Фактически он протекает как заражение крови.
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В мире есть ряд регионов, где это заболевание более распространено, но для России оно является редкостью, отметила специалист:
— Для нас это очень большая редкость. Предполагаю, что болезнь могли откуда-то привезти.
Раньше риккетсиоз еще называли «окопной болезнью», потому что передавать его могут не только клещи, но и блохи и вши. Особенно часто эта болезнь проявляла себя во время Первой мировой войны — главным образом она поражала солдат, добавила Мескина.
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