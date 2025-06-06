Первые жертвы от укусов клещей в этом году: что такое риккетсиоз и как он убивает

В России зарегистрированы первые смертельные случаи от укусов клещей в 2025 году. Двое жителей Новосибирска умерли после заражения клещевым энцефалитом и риккетсиозом. Вторая болезнь считается довольно редкой, но очень опасной. Что такое клещевой риккетсиоз, какие у него симптомы и как он приводит к летальному исходу, «Вечерняя Москва» узнала у инфекциониста Елены Мескиной.