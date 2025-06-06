В Нижнем Новгороде запустили обслуживание в МФЦ без паспорта

«В январе во время визита в Нижний Новгород договорились о запуске обслуживания в МФЦ без паспорта. Уже сегодня технология успешно внедрена. Более 100 услуг можно получить, просто подтвердив личность с помощью биометрии — от открытия бизнеса до оформления пособий для многодетных семей. Это не только удобно, но и ускоряет время обслуживания заявителя на 20−30%», — сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата.