В Усть-Кутском районе дорога в Янталь перешла в собственность администрации

В Усть-Кутском районе администрации удалось решить давнюю проблему. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на тг-канал мэра района Сергея Анисимов, мэрия не могла благоустроить въезд в поселок Янталь. Участок дороги, который ранее относился к лесному фонду, теперь официально передан в муниципальную собственность.