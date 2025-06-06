В Усть-Кутском районе дорога в Янталь перешла в собственность администрации

В Усть-Кутском районе администрации удалось решить давнюю проблему. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на тг-канал мэра района Сергея Анисимов, мэрия не могла благоустроить въезд в поселок Янталь. Участок дороги, который ранее относился к лесному фонду, теперь официально передан в муниципальную собственность.
— Ранее из-за юридических ограничений проведение капитального ремонта на этой территории было невозможно. Теперь же администрация получила возможность приступить к работам, — пишет информационное агентство.
Уже подготовлена проектная документация, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на выбор подрядчика для выполнения работ. Следующим этапом станет асфальтирование дорог внутри самого поселка.