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«Поезд Победы “Молотов” проведет выходные в Верещагино

В муниципалитетах Пермского края продолжает работу уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов”.

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В муниципалитетах Пермского края продолжает работу уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов”. 7 и 8 июня с 10.00 до 17.00 он будет доступен к осмотру в г. Верещагино.

Поезд можно осмотреть в порядке живой очереди или записаться на экскурсию. Внутри вагонов экспозицию сопровождают аудиокомментарии.

В Перми выставочно-лекционный комплекс с 9 по 11 мая посетили более 30 тысяч жителей и гостей города, в Краснокамске — более 3 тысяч. В поселке Менделеево почти 4 тысячи человек пришли посмотреть на поезд. Местные жители исполнили на стоянке поезда песни военных лет.