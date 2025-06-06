«Поезд Победы “Молотов” проведет выходные в Верещагино

В муниципалитетах Пермского края продолжает работу уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов”. 7 и 8 июня с 10.00 до 17.00 он будет доступен к осмотру в г. Верещагино.
Поезд можно осмотреть в порядке живой очереди или записаться на экскурсию. Внутри вагонов экспозицию сопровождают аудиокомментарии.
В Перми выставочно-лекционный комплекс с 9 по 11 мая посетили более 30 тысяч жителей и гостей города, в Краснокамске — более 3 тысяч. В поселке Менделеево почти 4 тысячи человек пришли посмотреть на поезд. Местные жители исполнили на стоянке поезда песни военных лет.