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Подрядчика ищут для ремонта травмпункта на улице Медицинской в Самаре

В Самаре идет поиск компании, которая займется обновлением травмпункта на улице Медицинской.

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В Самаре идет поиск компании, которая займется обновлением травмпункта на улице Медицинской. Данные об аукционе опубликованы на портале Госзакупок.

Судя по документам, подрядчик должен будет провести полный ремонт второго этажа. Цена договора стартует с 15,5 миллионов рублей.

Аукцион стартовал 6 июня, желающие могут подать заявку на участие до 18 июня. Обновление должно быть готово к 31 декабря 2025 года.

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