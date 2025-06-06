В США выпустили «водку со вкусом пиццы»

Необычную водку выпустила и австралийская компания Summer Land Camels. Производитель представил напиток на основе сыворотки верблюжьего молока с добавлением местного меда. Водка выдерживается в бочках из французского дуба и, по данным Retail News Asia, отличается насыщенным вкусом с нотами карамели, обжаренного дуба и мягким сливочным послевкусием. Крепость составляет от 40 до 46% алкоголя.