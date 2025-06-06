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В США выпустили «водку со вкусом пиццы»

Американский производитель алкогольных напитков ISCO Spirits представил «водку со вкусом пиццы». Об этом компания сообщила в своём Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Источник: Freepik.com

Она изготовлена из органической пшеницы, томатов, моцареллы и специй.

В ISCO Spirits заявляют, что Pizza Vodka может использоваться как самостоятельный напиток или как основа для коктейлей.

Необычную водку выпустила и австралийская компания Summer Land Camels. Производитель представил напиток на основе сыворотки верблюжьего молока с добавлением местного меда. Водка выдерживается в бочках из французского дуба и, по данным Retail News Asia, отличается насыщенным вкусом с нотами карамели, обжаренного дуба и мягким сливочным послевкусием. Крепость составляет от 40 до 46% алкоголя.