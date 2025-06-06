МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации», — рассказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Другие детали нацпроекта «Космос»:
на него выделят около 4,4 триллиона рублей до 2036 года;в ближайшие шесть лет на нацпроект потратят 1,7 триллиона;планируется увеличить число российских спутников;стоит задача покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны к 2030-му;применение многоразовых ступеней ракет позволит России остаться в тройке лидеров по космическим запускам.
Президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения частных средств в космическую отрасль.
Глава государства отметил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.