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Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции

Мантуров: Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации», — рассказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Другие детали нацпроекта «Космос»:

на него выделят около 4,4 триллиона рублей до 2036 года;в ближайшие шесть лет на нацпроект потратят 1,7 триллиона;планируется увеличить число российских спутников;стоит задача покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны к 2030-му;применение многоразовых ступеней ракет позволит России остаться в тройке лидеров по космическим запускам.

Президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения частных средств в космическую отрасль.

Глава государства отметил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.