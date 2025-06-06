Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде

Напомним, Михаил Халуга курировал избирательную кампанию в городскую думу Дзержинска, когда мэром был Иван Носков. По информации собеседников «Ъ», в этом году политтехнолог также участвует в организации выборных процессов как в Дзержинске, так и в Нижнем Новгороде.