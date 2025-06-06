В РФ ускорится использование «плоских» двумерных материалов в наномедицине

Как отмечают ученые, для решения многих этих задач нужны наночастицы сферической формы, что очень сложно сделать для диселенида вольфрама и других материалов, состоящих из двумерных листов или «стопок» из подобных слоев. Российские материаловеды обнаружили, что эту проблему можно обойти, если погрузить кристалл из нескольких слоев диселенида вольфрама в деионизированную воду и облучить его при помощи очень коротких, но мощных импульсов лазера, чья длина не превышает триллионных долей секунды.