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В Иркутске временно ограничат движение по улице Марии Цукановой

Ограничение начнет действовать уже с 9 июня.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 9 июня по 22 июня на участке улицы Марии Цукановой. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на администрацию областного центра, проезд будет затруднен в районе дома № 58.

— Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на сети водопровода, — пишет информационное агентство.

В период с 9:00 9 июня до 18:00 22 июня проезжая часть будет сужена. Местные власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске закроют проезд на участке дублера улицы Ширямова.