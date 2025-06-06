В Иркутске временно ограничат движение по улице Марии Цукановой

В Иркутске с 9 июня по 22 июня на участке улицы Марии Цукановой. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на администрацию областного центра, проезд будет затруднен в районе дома № 58.
— Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на сети водопровода, — пишет информационное агентство.
В период с 9:00 9 июня до 18:00 22 июня проезжая часть будет сужена. Местные власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске закроют проезд на участке дублера улицы Ширямова.