Создан полностью защищенный комплекс связи для личного пользования

Основное преимущество разработки — в прямом управлении ключами без посредников. «Система представляет собой энергонезависимое устройство выработки и распределения ключей с возможностью сопряжения с квантовыми сетями, построенными с использованием технологии КРК (квантового распределения ключей) в форм-факторе небольшого карманного устройства, напоминает широко известный ранее пейджер. Это дает постоянный контроль доступа к устройству владельцу, который сам решает, когда и почему нужно сменить все ключи», — рассказал другой соавтор, начальник отдела радиофотоники МФТИ Дмитрий Зайцев.