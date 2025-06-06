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Создан полностью защищенный комплекс связи для личного пользования

Главное преимущество технологии — управление ключами без посредников, само же устройство напоминает пейджер, сообщили в пресс-службе МФТИ.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали квантовый комплекс связи, который способен обеспечить абсолютную защиту тайны, в том числе для рядового пользователя, сообщили в пресс-службе МФТИ. Главное преимущество технологии — управление ключами без посредников, само же устройство напоминает пейджер.

«Программно-аппаратный комплекс мобильной квантовозащищенной связи для прямого потребителя разработан учеными МФТИ. Он включает устройство снабжения квантовыми ключами мобильных устройств и может обеспечить полную защиту банковских транзакций, мессенджеров, приложений от взлома и кражи конфиденциальных данных. Комплекс не требует сложных компетенций и оборудования и может использоваться как корпорацией, так и рядовым пользователем», — отметили в пресс-службе.

Как рассказал соавтор разработки Александр Поздняков, которого цитирует пресс-служба, традиционные системы управления ключами шифрования имеют ряд уязвимостей. Доступ к ключам имеют администраторы, которые могут быть подкуплены, обмануты или просто совершить ошибку. Хранение ключей в одном месте создает привлекательную цель для хакеров. Управление ключами — сложный и трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации.

Команда разработчиков МФТИ в партнерстве с компанией «СМАРТС-Кванттелеком» создала опытный образец мобильной энергонезависимой системы для управления криптографическими ключами. Это простая система снабжения производными криптографическими ключами с использованием генератора случайных чисел, использующая сети квантовых коммуникаций для ввода производных ключей по интерфейсу NFC в мобильные устройства.

Основное преимущество разработки — в прямом управлении ключами без посредников. «Система представляет собой энергонезависимое устройство выработки и распределения ключей с возможностью сопряжения с квантовыми сетями, построенными с использованием технологии КРК (квантового распределения ключей) в форм-факторе небольшого карманного устройства, напоминает широко известный ранее пейджер. Это дает постоянный контроль доступа к устройству владельцу, который сам решает, когда и почему нужно сменить все ключи», — рассказал другой соавтор, начальник отдела радиофотоники МФТИ Дмитрий Зайцев.

При разработке устройства учтены отечественные стандарты защиты информации.