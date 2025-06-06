В США котенка спасли с помощью мяуканья

В американском штате Нью-Йорк из подземной трубы вытащили котенка. Для того, чтобы извлечь животное, спасатели использовали записанное на диктофон мяуканье. Об этом сообщает CBC News.
Животное услышала местная жительница Памелла Галахер. Она позвонила спасателям и рассказала, что котенок истошно мяукает на протяжении двух дней на заднем дворе ее участка. Специалисты прибыли на место, разобрали доски около трубы и услышали хвостатого на глубине около 4,5 метра.
Сообщается, что котенка не могли достать целый час. Тогда спасатель Джон Дебакер проявил смекалку: он попросил всех замолчать, достал телефон, включил звук мяуканья и приставил динамик к трубе. Животное вылезло на поверхность через 20 минут.
Котенка назвали Пайпером. Сейчас он находится в ветеринарной клинике. После того, как врачи проведут осмотр, животному начнут искать новую семью. Дебакер уверен, что где-то поблизости находится мать хвостатого, а также его братья и сестры. Он надеется спасти и их.
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