В США котенка спасли с помощью мяуканья

Котенка назвали Пайпером. Сейчас он находится в ветеринарной клинике. После того, как врачи проведут осмотр, животному начнут искать новую семью. Дебакер уверен, что где-то поблизости находится мать хвостатого, а также его братья и сестры. Он надеется спасти и их.