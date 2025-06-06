Аграрии Ростовской области планируют убрать с полей 3,2 млн га ранних зерновых

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дона Ольга Горбанева добавила, что на развитие растениеводства в 2025 году выделили почти 2,3 млрд рублей. Аграриям уже направили свыше 1,4 млрд рублей (62,1% от лимита) и 12,5 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов.