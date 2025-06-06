Аграрии Ростовской области планируют убрать с полей 3,2 млн га ранних зерновых

В Ростовской области планируют собрать около 3,2 млн га ранних зерновых. Об этом стало известно на совещании по подготовке к уборочным работам, информацию озвучил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
— Второй год подряд складываются неблагоприятные погодные условия. При этом прогнозируемые объемы валового сбора урожая обеспечат внутренние потребности региона, в том числе в переработке и производстве семенного материала, — подчеркнул Сергей Бодряков.
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дона Ольга Горбанева добавила, что на развитие растениеводства в 2025 году выделили почти 2,3 млрд рублей. Аграриям уже направили свыше 1,4 млрд рублей (62,1% от лимита) и 12,5 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов.
Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин в ходе совещания отметил, что регионы ЮФО остаются основными производителями растениеводческой продукции в стране. Несмотря на действие весенних заморозков и засухи на отдельных территориях, в целом южные регионы готовы к началу уборочной кампании.
Андрей Разин напомнил о важности тщательного мониторинга состояния насаждений и соблюдения утвержденной структуры сева, особенно по овощам и картофелю.
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