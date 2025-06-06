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Главные новости недели с 2 по 6 июня 2025 года

Итоги недели с 2 по 6 июня 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 2 по 6 июня 2025 года.

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Источник: AP 2024

Президенты России и США обсудили Украину и ход переговоров. По данным Кремля, Киев целенаправленно пытался сорвать переговорный процесс. Трамп заявил, что США не знали о планах атак.

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что в ответ на недавние атаки со стороны Киева в ночь на 6 июня были нанесены удары по военным объектам на территории Украины. Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых

Источник: РИА "Новости"

Банк России снизил ключевую ставку до 20%, как и прогнозировали аналитики. Регулятор отмечает ослабление инфляционного давления и возвращение экономики к сбалансированному росту, но сохранит жесткую политику для достижения цели по инфляции в 2026 году.

В Стамбуле прошел новый раунд переговоров России и Украины

Источник: РИА "Новости"

Мединский выступил с комментарием после второго раунда переговоров в Стамбуле. Он сообщил, что Россия передала Украине меморандум с предложением временного прекращения огня на отдельных участках фронта. Киев взял документ на изучение.

Трамп и Маск публично поссорились

Источник: AP 2024

Президент США начал критиковать Маска на встрече с канцлером ФРГ в Белом доме. Позже перепалка перешла в соцсети: Трамп назвал миллиардера сумасшедшим, а Маск потребовал его импичмента.