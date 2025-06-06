Главные новости недели с 2 по 6 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 2 по 6 июня 2025 года.
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США обсудили Украину и ход переговоров. По данным Кремля, Киев целенаправленно пытался сорвать переговорный процесс. Трамп заявил, что США не знали о планах атак.
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева
Минобороны РФ сообщило, что в ответ на недавние атаки со стороны Киева в ночь на 6 июня были нанесены удары по военным объектам на территории Украины. Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.
ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых
Банк России снизил ключевую ставку до 20%, как и прогнозировали аналитики. Регулятор отмечает ослабление инфляционного давления и возвращение экономики к сбалансированному росту, но сохранит жесткую политику для достижения цели по инфляции в 2026 году.
В Стамбуле прошел новый раунд переговоров России и Украины
Мединский выступил с комментарием после второго раунда переговоров в Стамбуле. Он сообщил, что Россия передала Украине меморандум с предложением временного прекращения огня на отдельных участках фронта. Киев взял документ на изучение.
Трамп и Маск публично поссорились
Президент США начал критиковать Маска на встрече с канцлером ФРГ в Белом доме. Позже перепалка перешла в соцсети: Трамп назвал миллиардера сумасшедшим, а Маск потребовал его импичмента.