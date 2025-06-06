В Воронежской области двух выпускников удалили с ЕГЭ по биологии

Всего же с момента начала ЕГЭ за различные нарушение правил его сдачи в Воронежской области удалили четырех выпускников. Вариантов «мухлежа» в принципе немного — использование шпаргалок или иных средств для хранения информации; а также смарт-часов или мобильного телефона.