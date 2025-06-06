В Воронежской области двух выпускников удалили с ЕГЭ по биологии

В четверг, 5 июня, ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть) сдали 2 977 выпускников Воронежской области. Нарушения минимальные. С ЕГЭ по биологии удалили двух 11-классников.
Всего же с момента начала ЕГЭ за различные нарушение правил его сдачи в Воронежской области удалили четырех выпускников. Вариантов «мухлежа» в принципе немного — использование шпаргалок или иных средств для хранения информации; а также смарт-часов или мобильного телефона.
Напомним, ранее в Воронежской области отстранили от сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) семерых учеников девятых классов.