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В Екатеринбурге из-за общегородского выпускного запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге у парка Маяковского запретят продавать алкоголь 27 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 27 июня в парке Маяковского состоится общегородской выпускной. В связи с мероприятием на территории парка и рядом с ним введут запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

— В соответствии с законодательством, с 17:00 до 22:00 27 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на территории ЦПКиО имени В. В. Маяковского, — сказано на сайте администрации Екатеринбурга.

В этот день алкогольные напитки не получится купить в Базовом переулке, от улицы Яламова до Машинной, а также в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.

Напомним, что в мероприятии примут участие около 25 тысяч выпускников, а также учителя, руководители школ и родители.