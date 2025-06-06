Ремонт Бельского моста в Уфе подорожает на 700 млн рублей и затянется на год

Капитальный ремонт арочного старого Бельского моста планируют закончить не в конце лета, а через год. Увеличилось также на 689,3 млн рублей финансирование проекта, сообщает «Ъ-Уфа».
Увеличить стоимость работ потребовал генеральный подрядчик АО «Уралмостострой», подав соответствующий иск в сентябре 2024 года в арбитражный суд. Спустя восемь месяцев муниципалитет согласился поднять цену.
В настоящий момент стоимость капитального ремонта достигла 4,6 млрд руб. Основные расходы возьмет на себя бюджет Башкирии.
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