Для выпечки и ликера. Что можно приготовить из жимолости

Жимолость — самая первая ягода, которая поспевает в средней полосе России и в Сибири, ее уже можно собирать в начале-середине июня. Ягода — на любителя, зато ароматная и очень полезная. Лучше всего ее есть в свежем виде, можно добавить в кашу или творог. Подходит жимолость для приготовления варенья, начинки для пирога. Из жимолости получаются очень ароматный ликер и наливка.