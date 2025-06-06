Для выпечки и ликера. Что можно приготовить из жимолости

Жимолость — самая первая ягода, которая поспевает в средней полосе России и в Сибири, ее уже можно собирать в начале-середине июня. Ягода — на любителя, зато ароматная и очень полезная. Лучше всего ее есть в свежем виде, можно добавить в кашу или творог. Подходит жимолость для приготовления варенья, начинки для пирога. Из жимолости получаются очень ароматный ликер и наливка.
Чем хороша жимолость
Жимолость — ягода полезная. Если погода не слишком жаркая, то жимолость заметно кислит и набирает больше аскорбиновой кислоты. В жару же — жимолость набирает сладость.
Ягоды содержат такие важные витамины как B1, B2, B9, P и A. Среди органических кислот выделяются лимонная, щавелевая, яблочная и янтарная, а также присутствуют пектиновые соединения и танины.
В жимолости много калия (до 70 мг), магния (около 21 мг), фосфора (примерно 35 мг), кальция (почти 19 мг), натрия (около 35 мг) и йода (примерно 90 мкг). Сочетание витаминов C и P укрепляет сосуды и снижает кровяное давление. Оптимальная пропорция фосфора и кальция поддерживает здоровье костной ткани и зубной эмали. Присутствие йода полезно для функционирования щитовидной железы, а медь активизирует образование гемоглобина и улучшает усвоение железа организмом.
Ягоды жимолости помогают выводить токсичные тяжелые металлы, оказывают мочегонный эффект, борются с воспалениями. Они особенно ценятся людьми, страдающими сахарным диабетом благодаря своему положительному влиянию на обмен веществ.
Успеть до дроздов
Набравшая сладость жимолость — любимое лакомство садовых птиц, особенно активничают дрозды, они могут уничтожить урожай за полчаса. К сожалению, никакие трещотки или пугало дроздов не остановят.
Можно закрывать кусты мелкой сеткой: чем мельче, тем лучше, чтобы сами птицы в ней не запутывались. Но сетка может ломать ветки самого растения, деформировать его. Обычно жимолость сажают рядом с забором, если получится лучше сетку зацепить за забор.
Еще один вариант — нетканка. В ней птицы не запутаются.
Также рекомендуют ультразвуковые отпугиватели, зеркала на ветки — но все эти ухищрения не всегда эффективны.
Самый надежный способ — успеть собрать ягоды до нашествия дроздов, которые обычно ждут, пока жимолость наберет больше сладости. Так что если вы видите, что ягоды почти созрели, собирайте и ничего не оставляйте.
Варенье из жимолости
- 1 кг жимолости,
- 1 кг сахара.
Шаг 1. Жимолость перебрать, удалить все листочки и мусор. Помыть ягоды.
Шаг 2. Выложить жимолость в тазик или кастрюлю, засыпать сахаром, оставить на 3 часа.
Шаг 3. Все перемешать, поставить на небольшой огонь и довести до кипения.
Шаг 4. Как закипит, варить 5 минут, снимая пену. Потом выключить.
Шаг 5. Дать остыть, потом еще раз проварить варенье в течение 10 минут после закипания.
Шаг 6. Остудить, разложить по стерилизованным банкам, закатать прокипяченными крышками. Убрать на длительное хранение.
Ликер из жимолости
- 500 г жимолости,
- 1 л водки,
- 300 г сахара,
- 1 стакан воды,
- несколько зерен кардамона.
Шаг 1. Ягоды вымыть, удалить мусор. Размять их с сахаром.
Шаг 2. Долить в ягоды воду и довести до кипения.
Шаг 3. Снять с огня, остудить, переложить в стеклянную банку, залить водкой. Добавить кардамон.
Шаг 4. Наставить 3−4 дня.
Шаг 5. После настаивания процедить, если нужно — добавить еще немного сахара.
Пирог с начинкой из жимолости
Для теста:
- 2 стакана муки,
- 100 мл молока,
- 100 г сливочного масла,
- 1 пакетик сухих дрожжей,
- 1 яйцо,
- 2−3 ст. л. сахара.
Для начинки:
- 500 г жимолости,
- ванильный сахар,
- 100 г сахара,
- 1 ст. л. крахмала (лучше кукурузного).
Шаг 1. Замесить тесто: в молоке комнатной температуры растворить дрожжи, добавить ложку сахара и оставить на 15 минут, чтобы заработали дрожжи.
Шаг 2. Добавить яйцо, соль, ванильный сахар и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешать.
Шаг 3. Постепенно вводим муку, замешивая гладкое эластичное тесто. Накрываем миску с тестом полотенцем и ставим подходить в тёплое место примерно на один час.
Шаг 4. Тем временем промываем и просушиваем ягоды жимолости.
Шаг 5. ⅔ теста раскатываем на противень, застланный пергаментом. Можно дополнительно смазать пергамент растительным маслом.
Шаг 6. На тесто выкладываем ягоды, посыпаем сахаром и крахмалом.
Шаг 7. Готовое подошедшее тесто раскатываем тонким слоем толщиной около сантиметра, выкладываем на застланный пергаментом противень или форму для выпечки, слегка смазанную маслом. Равномерно распределяем слой свежих ягод сверху.
Шаг 8. Остатки теста разделяем на несколько кусочков, из каждого катаем полоску. Укладыеваем решеткой на тесто.
Шаг 9. Запекаем в духовке при 180 в течение 30 минут.
Шаг 10. За 5 минут до готовности, посыпаем тесто сахаром.
Шаг 11. Перед подачей надо остудить.
Морс из жимолости
- 300 г жимолости,
- 1,2 л воды,
- сахар.
Шаг 1. Жимолость растолочь.
Шаг 2. Перетереть ягоды через сито.
Шаг 3. В кастрюле вскипятить воду, добавить жмых от жимолости.
Шаг 4. Добавить сахар и довести до кипения.
Шаг 5. Добавить сахар, можно какие-то пряности по вкусу, процедить.
Шаг 6. Добавить ранее выжатый сок от жимолости.